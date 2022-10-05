Донецк, , 13:46 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли Киевский район Донецка и населённый пункт Широкая Балка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Широкой Балки со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Кроме этого, отмечается, что в 13:25 бандеровские каратели снова выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Широкой Балке и четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия стала больше после вхождения в её состав четырёх новых регионов.