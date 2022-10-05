Москва, 5 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Россия стала больше после вхождения в её состав четырёх новых регионов. Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно», — сказал он, комментируя подписанные президентом России законы о принятии в состав России четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.