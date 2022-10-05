Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM Кадеты из Ростовской области отправили письма со словами поддержки и благодарности участникам СВО. Послания будут переданы бойцам вместе с гуманитарным грузом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Кадеты Donland.ru

Кадеты Шахтинского Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса выступили с инициативой оформить письма со словами поддержки и отправить их на передовую. Участники СВО всегда подчёркивают, что самое важное для них — быть уверенными в том, что их поддерживают и ждут дома.

К акции «Письмо солдату» присоединились учащиеся всех донских образовательных учреждений, реализующих казачий компонент.