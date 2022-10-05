Пушкин, Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) задержали мужчину, который домогался в лифте торгового центра 10-летней девочки и предлагал ребенку уйти с ним, сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 октября в полицию обратилась мать 10-летней школьницы, по словам которой к ее дочери в лифте ТЦ «Константиновский» приставал неизвестный молодой мужчина. Пассажир, воспользовавшись тем, что кроме ребенка в лифте никого нет, трогал девочку, прижимал к себе и предлагал с ним уйти. Девочка смогла убежать, когда в лифт зашла посторонняя женщина.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Пушкине», — рассказали в ведомстве.

Полицейские передали подозреваемого в следственные органы СКР, где в отношении него возбудили уголовное дело по 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).