Москва, 5 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Власти Австрии не обращались к России с инициативами по урегулированию ситуации на территории б. УССР, заявил 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не поступало», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее ганее газета The Hill написала, что Австрия якобы предложила свою кандидатуру в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева.