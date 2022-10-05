Москва, , 13:30 — REGNUM Территории России, с которых отошли российские военные, будут возвращены. Об этом 5 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал изменение позиций российских войск на территориях, которые вошли в состав России.

«Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», — сказал Песков, отметив, что никакого противоречия со звучавшими ранее заявлениями здесь нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России подтвердило отход российских войск из города Красный Лиман Донецкой Народной Республики на более выгодные позиции.