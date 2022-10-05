Новосибирск, , 13:30 — REGNUM В Новосибирской области на строительство двух новых комплексов переработки отходов — Правобережного и Левобережного — по результатам проведения открытых конкурсов заключат отдельные концессионные соглашения. Документы одобрены на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие документы устанавливают условия концессионных соглашений, критерии конкурсов и их параметры. Также, постановления определяют полномочия исполнительных органов госвласти области по исполнению прав и обязанностей концедента при заключении концессионного соглашения.

«Постановления о заключении концессионных соглашений согласованы со всеми уполномоченными органами государственной власти региона», — заявили в новосибирском правительстве.

После подписания и регистрации документы будут опубликованы на сайте региональной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов.

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