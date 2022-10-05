Рига, , 13:27 — REGNUM Партии, занявшие лидирующие позиции по итогам парламентских выборов в Латвии, начали переговоры о формировании коалиции. Об этом местному телеканалу LTV сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство»).

Флаг Латвии

Он выступил инициатором переговоров, но признал, что проходят они нелегко. По его словам, наиболее актуальным является вопрос о том, будут ли «Новое Единство», Национальное объединение и «Объединенный список» сотрудничать с партией «Прогрессивные».

Дело в том, что победившее на выборах «Новое Единство» на переговорах выступает за более широкую коалицию, в то время как Национальное объединение и «Объединенный список» не хотят видеть «Прогрессивных» в коалиции, ссылаясь на идеологические противоречия.

Как подчеркнул Кариньш, для него важно, чтобы было сформировано сильное правительство. А для этого необходимо привлечь в коалицию все государственно мыслящие политические силы.

По словам Кариньша, из переговоров он сделал вывод о том, что «Объединенный список» занимает несколько более сговорчивую позицию по отношению к сотрудничеству с «Прогрессивными», в то время как позиция Национального объединения на данный момент более ультимативна. Это не лучшая форма сотрудничества в коалиции, подчеркнул премьер.

По мнению Кариньша, отчасти неприятие «Прогрессивных» может быть связано и с нежеланием делиться министерскими должностями, а идеологические разногласия можно преодолеть.

Что касается оппозиции в новом парламенте, остающуюся вне коалиционного договора, то Кариньш охарактеризовал ее как желающую смотреть в прошлое, «в сторону России и Востока».