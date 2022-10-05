Уфа, 5 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. 25 молодых педагогов, работающих в селах Башкирии, получили в 2022 году по 690 тысяч рублей. Об этом 5 октября сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Цитата из т/ф «Большая перемена», реж. Алексей Коренев, 1972–1973 гг Учитель

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Он поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив, что педагоги закладывают фундамент, влияющий на дальнейшее отношение человека не только к учебе, но и к жизни.

Чиновник сообщил, что руководство Башкирии старается поддерживать учителей в их работе, напомнив, что в республике действуют стимулирующие выплаты, премиальные и грантовые поощрения, социальные меры поддержки.

«Молодым педагогам, работающим на селе, выплачивается по 690 тысяч рублей. В этом году гранты получили 25 человек. Еще 44 получили выплаты по одному млн рублей в рамках программы «Земский учитель», ­ — сообщил Назаров.

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