Уфа, 5 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель и ученики

«Через всю жизнь мы несём в сердцах имена наших мудрых наставников, которые открывали перед нами мир знаний, приобщали к богатству многовековой культуры, воспитывали в нас ростки прекрасного», — приводит пресс-служба его слова.

Он сообщил, что в это непростое время учителя ответственно выполняют свой гражданский долг, разговаривают о самом важном со своими учениками, рассказывают о героических подвигах земляков.

Глава региона отметил, что педагог должен сочетать в себе терпение, мудрость, а также владеть предметными компетенциями, постоянно совершенствовать своё мастерство.

«Большинство школьных учителей в республике — добрые и чуткие женщины. На ваших хрупких плечах держится система образования, и вы успешно справляетесь с этой благородной миссией», — подчеркнул Хабиров, отметив, что на следующий год педагога и наставника предстоит подготовить призёров и победителей олимпиад, повысить качество образования, а также укрепить школьников физически, помочь им с выбором будущей профессии.

«Важно, чтобы дети учились дружить, творить, росли патриотами Отечества, были готовы к личностному и профессиональному росту», — сообщил глава республики.

Он пожелал педагогам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, вдохновения и оптимизма.

«Пусть ваш добросовестный труд и дальше служит процветанию родной Башкирии и великой России!» — пожелал он.