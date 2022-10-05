Москва, 5 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует выступать перед народом с новым обращением. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 октября журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее сообщения о готовящемся обращении президента появились в СМИ.

«Нет, это не так. Это фейки», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин обратился к российским гражданам 30 сентября в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что жители этих регионов сделали однозначный выбор в пользу совместного с Россией будущего.

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