Москва, 5 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Киевские войска стягивают натовское вооружение и боевиков к городам Сватово и Кременная Луганской Народной Республики. Об этом 5 октября сообщил руководитель представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Под ударом сейчас находится сватовское направление, несколько меньше — Кременная, но тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов. Нам говорят о стягивании на эти направления подразделений боевиков», — приводит ТАСС слова Мирошника.

Он подчеркнул, что в эти районы свозят вооружение, поставленное недавно странами НАТО. По словам Мирошника, Киев перебрасывает многочисленные подразделения для прорыва линии Сватово — Кременная.

Как сообщало ИА REGNUM, до 70% киевских войск на луганском направлении составляют наёмники из стран Европы, заявили в МВД ЛНР.