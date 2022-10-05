Москва, 5 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Японии следует ускорить работы по уничтожению на территории Китая химического оружия. Об этом постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил на 101-й сессии исполнительного совета ОЗХО

Mil.ru Химическая опасность

«Принимаем к сведению информацию о необходимости очередного продления сроков уничтожения оставленного химического оружия и настоятельно призываем Японию ускорить темпы проводимых в Китае работ», — сказал Шульгин.

Как сообщало ИА REGNUM, японская оккупационная армия накопила запасы химоружия на территории Китая во время Второй Мировой войны. Самую большую опасность представляют захоронения боеприпасов, находящиеся в непосредственной близости от русел рек.

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