Сеул, 5 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп провел 4 октября телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, с которым обсудил ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

army. mil Флаги США и Южной Кореи

Стороны подтвердили свою решимость жестко реагировать на любые угрозы со стороны КНДР, а также договорились укреплять совместную оборонительную позицию.

Представитель США подтвердил «железную» приверженность Вашингтона по обеспечению «расширенного сдерживания» для защиты союзника.

Представители двух стран осудили запуск баллистической ракеты средней дальности, подчеркнув, что данный запуск является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрожает региональному миру и стабильности.

Они предупредили Пхеньян о том, что продолжающиеся провокации лишь укрепят оборонительную позицию двух стран и приведут КНДР к международной изоляции.

Напомним, 4 октября КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.