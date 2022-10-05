Астана, 5 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Тон официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявившей, что из Казахстана до сих пор не выслали представляющего Киев русофоба Петра Врублевского, не соответствует дружескому характеру российско-казахстанских отношений. Об этом говорится в опубликованном 5 октября заявлении МИД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Посол [Киева] имеет нежелательный статус в нашей стране и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других госведомствах не планируется», — говорится в сообщении.

По данным казахстанских дипломатов, Астана направила в Киев запрос на то, чтобы оттуда прислали нового посла. Ранее также было заявлено о несоответствии его русофобских высказываний статусу посла.

Напомним, Врублевский публично поддержал убийство «как можно больше русских». МИД Казахстана высказал ему позицию «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». 4 октября Захарова заявила, что Врублевский вернулся в Астану и посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии.