Берлин, 5 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В высоких ценах на сжиженный природный газ виноваты недобросовестные поставщики в Евросоюзе и США. Об этом 5 октября заявил федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.

Sandro Halank Роберт Хабек

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — приводит слова Хабека Die Welt.

По его словам, официально дружественные Германии страны часто играют против Берлина на топливном рынке.

Также немецкий чиновник призвал руководство Евросоюза проконтролировать покупательское поведение стран ЕС, чтобы они не превышали ставки друг друга и не повышали цены на мировом рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в будущем сезоне Евросоюзу необходимо делать общие закупки газа во избежание роста цен на голубое топливо.