Кишинёв, 5 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию на 34%. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба НАРЭ.

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«Цена на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком электроэнергии АО «Energocom», утверждается в размере 4,33 (около 13 рублей) лея за 1 кВтч (без НДС)», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что решение может быть оспорено в течение 30 дней после публикации. Новый тариф вступит в силу после публикации его изданием «Официальный монитор».

Напомним, с 1 октября НАРЭ Молдавии повысило тарифы на централизованное отопление. Также в текущем месяце в стране повысили тариф на газ.