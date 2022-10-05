Банги, , 12:17 — REGNUM Трое миротворцев ООН погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва фугаса, установленного на дороге на пути их следования в Центральноафриканской Республике, сообщает со ссылкой на международную организацию Reuters.

Миротворцы Minusca в Бамбари UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Инцидент произошел поблизости от деревни Каита, расположенной близи границы с Камеруном. Жертвами теракта стали трое миротворцев из Бангладеш.

«Батальон выполнял патрулирование… когда одна из его машин подорвалась на взрывном устройстве», — говорится в сообщении миротворческой миссии MINUSCA.

Командование миротворческого контингента напрямую не возложило ни на кого ответственность, тем не менее ее глава Валентин Ругвабиза осудил «применение взрывных устройств вооруженными группировками». В связи с инцидентом начато расследование.