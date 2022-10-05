Ясиноватая, ДНР, , 12:09 — REGNUM Вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что киевские каратели бьют по Энергодару из РСЗО HIMARS.