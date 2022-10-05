Баку, , 12:06 — REGNUM По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся трёхсторонний телефонный разговор с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Джейхун Байрамов очередной раз заявил о приверженности Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и подтвердил готовность подписать мирный договор. Министр также указал, что в постконфликтный период будет продолжена работа по реинтеграции населения армянского происхождения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байрамов заявил об ожиданиях Баку продолжения мирных переговоров по тому варианту соглашения, который предложила азербайджанская сторона на встрече 2 октября в Женеве. Блинкен в свою очередь призвал Баку и Ереван воздержаться от новых боестолкновений.

Напомним, 4 октября армянская газета «Пост», ссылаясь на источник в МИД Армении сообщила о планах Баку и Еревана подписать мирный договор в ноябре.

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