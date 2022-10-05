Мелитополь, 5 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Киевские каратели бьют по Энергодару из РСЗО HIMARS, сообщил 5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

«Прилеты абсолютно несистемные. Если раньше использовалась только ствольная артиллерия, то сейчас используется уже реактивная, из HIMARS бьют… Даже по железной дороге бьют», — сказал он в эфире Первого канала.

Боевики ВСУ абсолютно неизбирательно «лупят по всей территории», добавил он.