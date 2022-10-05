* ИГ — запрещённая в России организация

Марокко, 5 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Власти Марокко сообщили о проведении спецоперации в городе Надор. Об этом 5 октября сообщает Hespress со ссылкой на заявление Центрального управления судебных расследований.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По последним данным, операция по обеспечению безопасности была проведена совместно с полицией Испании и была направлена на ликвидацию ячейки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории двух стран.

Отмечается, что операция привела к аресту двух человек в городе Надор, в то время как испанские власти арестовали еще девять человек из той же ячейки в Мелилье.

В ходе расследования стало известно, что лидер ликвидированной ячейки имел связи с глобальным руководством группировки и курировал вербовку боевиков в Марокко и Испании.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.