Мелитополь, 5 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования не выпускают мирных жителей, пытающихся массово покинуть захваченную киевским режимом территорию Запорожской области. Об этом 5 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. [Киевские] боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что считает, что киевский террористический режим специально создаёт очереди гражданских машин на идущей к КПП в Васильевке Ореховской трассе для того, чтобы под прикрытием мирных жителей вести маневры и переброску военной техники и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона.