Казань, 5 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Татарии десятки бизнесменов откликнулись на призыв и обратились с предложениями оказать конкретную помощь семьям мобилизованным. Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

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В пресс-службе мэрии уточнили, что фонд помощи семьям мобилизованных планируют организовать в рамках совместного проекта с благотворительными фондами, некоммерческими организациями, бизнесом и неравнодушными жителями «Добрая Казань».

Все желающие смогут перечислить средства, на которые будут в дальнейшем оказываться адресная помощь семьям.

Кроме этого, организован набор волонтеров для оказания помощи семьям мобилизованных. Желающие могут оставить заявки на горячей линии «Доброй Казани» по телефону: +7(843)558−74−18.

ИА REGNUM напоминает, в поддержку мобилизованных жителей Татарии уже собрали более 1,3 млн рублей. Для призывников закупят армейские сухие пайки и тушенку, термобелье, теплые носки, аптечки и перчатки.

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