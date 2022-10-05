Горловка, ДНР, , 11:26 — REGNUM Исправительная колония в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) была обстреляна боевиками ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами с применением авиации. Об этом 5 октября сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Вертолёт ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолёта, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии», — написал он в своём сообщении.

При этом мэр Горловки подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что натовские инструкторы и наёмники помогают киевским боевикам на территории республики.