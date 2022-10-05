Москва, 5 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Снижение в РФ цены аренды однокомнатных квартир стало результатом экономии расходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Merio Аренда

«Снижение цен аренды однокомнатных квартир — это результат экономии расходов. Студенты и молодые люди, приезжающие на учебу и работу в города, сейчас стараются сократить расходы и предпочитают арендовать квартиры на паях. Часть молодых арендаторов приняли решения о переезде. В этих условиях данный сегмент будет вынужден снижать цены и дальше. Рост цен возможен только в 2023 году», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в октябре–ноябре 2022 года в РФ продолжит дешеветь аренда квартир.