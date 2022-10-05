Москва, 5 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Инициативу Минтруда РФ оформлять добровольную социальную страховку для самозанятых считает актуальной адвокат, партнер адвокатской конторы «Сотниковы и Партнёры» Елена Сотникова. Корреспонденту ИА REGNUM 5 октября она пояснила:

Самозанятый

«В настоящее время самозанятые не имеют практически никаких социальных гарантий — они не оплачивают пенсионные страховые взносы. Как следствие, в случае, когда они не могут работать и получать доход по состоянию здоровья, они оказываются в сложной ситуации. Поэтому инициатива актуальна.

Система добровольного страхования уже хорошо показала себя с индивидуальными предпринимателями, и, вероятнее всего, будет успешной и с самозанятыми.

На размер налоговых отчислений самозанятых добровольное страхование никак не влияет, именно потому, что оно добровольное.

А вот готовы ли будут самозанятые платить достаточно высокую страховую премию и достаточен ли будет размер выплат — это покажет практика применения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь–август 2022 количество самозанятых граждан, выросло на 241 тыс. человек и достигло 1,11 млн человек. Это 20% от общего количества самозанятых, зарегистрированных в России.

О том, что Минтруд РФ предложил использовать механизм добровольного государственного социального страхования, чтобы уже с 2023 год самозанятые граждане смогут в случае болезни оформлять больничный лист и получать по нему государственное пособие по временной нетрудоспособности, известила «Российская газета». Взнос для застрахованных, согласно проекту, составит 15 тыс. рублей в год, а размер выплаты по больничному будут зависеть от трудового стажа и периода оплаты взносов.

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