Афганистан: студентки университета в Каписе устроили акцию протеста
Махмудраки, Афганистан, 5 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа студентки вышли на марш в знак протеста против «геноцида хазарейцев». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
На видео, которое попало в распоряжение телеканала, видно, как студентки скандируют: «Собирайтесь, дорогие, эту общую боль нельзя превозмочь в одиночку».
Источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силой разогнали студенток.
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За последние три дня протесты студенток Кабульского университета распространились на вузы в провинциях Герат, Бамиан, Дайкунди, Балх, Каписа и Панджшер.
Также акции протеста прошли в ряде стран мира.
Согласно последним статистическим данным ООН, в результате смертоносного нападения на образовательный центр «Кадж» в Кабуле погибло не менее пятидесяти человек, из которых 46 —девочки.
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