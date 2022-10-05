Москва, 5 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В ближайшие годы Китаю придется ускорить переход на собственное производство микросхем и полупроводников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал планы властей США расширить ограничения на экспорт в Китай микросхем и полупроводников.

Bicanski Микросхемы

«Введение этих ограничений со стороны США направлено на создание барьеров для развития китайской экономики, поскольку в КНР сосредоточены сборочные заводы, использующие полупроводники в системах управления автомобильной, бытовой, строительной техники, — сказал Сафонов. — В 2020 году Китай самостоятельно производил только 20% от общей потребности полупроводников. В планах Китая к 2025 году обеспечить собственное производство до 70%. Необходимо принять во внимание, что сегодня китайские производители уступают южнокорейским, японским и тайваньским компаниям в современных технологиях. В связи с этим КНР придется в ближайшие годы ускорить переход на собственное производство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джозефа Байдена планирует убедить американских союзников присоединиться к антикитайским санкциям.