Донецк, , 10:44 — REGNUM Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка были обстреляны бандеровцами. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:18 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:20 киевские нацисты выпустили ещё пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что военные киевского режима в городе Артёмовске отступают, не имея возможности удерживать позиции.