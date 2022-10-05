Бухарест, 5 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Сотни сотрудников Национального статистического института Румынии (INS) собрались в центре Бухареста на акцию с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 5 октября со ссылкой на заявление Профсоюза социологов страны сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальным данным, активисты развернули у зданий правительства и парламента плакаты с надписями «Хотим жить, а не выживать!» и «Требуем уважения!».

«Мы получаем мизерное жалование, на которое практически невозможно кормить семьи, — говорится в заявлении забастовочного комитета. — Если нас не услышат, подразделения INS прекратят свою работу по всей Румынии».

Как утверждают очевидцы, полиция не вмешивается в ход мероприятия, поскольку его участники «не проявляют агрессии».

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о необходимости рассмотрения вопроса о дополнительном социальном обеспечении работников бюджетной сферы страны.