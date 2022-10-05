Талукан, Афганистан, , 10:40 — REGNUM В афганской провинции Тахар местная жительница по имени Шаика убила другую женщину, Биби Кубро, в городе Талукана, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

По данным источников, Биби Кубро была убита во время совершения утренней молитвы после словесной перепалки.

Известна, что жертва была женой брата Шаики.

Убийство произошло в районе «Багхак» города Талукана. Женщина, обвиняемая в убийстве, была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).