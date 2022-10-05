Бухарест, , 10:38 — REGNUM Жители Румынии тратят 60% своих доходов на покупку продуктов питания и оплату коммунальных услуг, не приобретая при этом необходимые медикаменты, новую одежду и современную технику. Об этом 5 октября со ссылкой на данные румынского Национального статистического института (INS) сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Румыния PavelD

Как утверждают социологи, во втором квартале нынешнего года среднемесячная прибыль румынской семьи из четырех человек составила 5375 леев ($1100).

«Сегодня этих средств не хватает для полноценного функционирования «ячейки общества», — говорится в исследовании INS. По прогнозам экспертов, в условиях резкого повышения цен на энергоносители и общей инфляции в стране на грани нищеты могут оказаться сотни тысяч граждан.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать программу по «повышению уровня жизни населения».