Москва, 5 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Поставки российского газа через территорию Австрии возобновлены. Сообщение об этом опубликовано 5 октября в телеграм-канале компании «Газпром».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В компании отметили, что вместе с итальянскими покупателями смогли найти «решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений», которые произошли в Австрии в конце сентября.

Австрийский оператор готов подтверждать транспортные номинации компании «Газпром экспорт». Это позволяет возобновить поставки через австрийскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортировка российского газа через Австрию была приостановлена 1 октября, так как австрийский оператор отказался подтверждать транспортные номинации.

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