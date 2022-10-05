Бухарест, , 10:32 — REGNUM Правительство Румынии объявило о выделении 400 млн леев ($81 млн) на реализацию программы замены в квартирах и частных домах ламп накаливания на энергосберегающие аналоги. Об этом 5 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, нововведение призвано сократить потребление электроэнергии в стране в условиях общего экономического кризиса.

«Мы должны перейти на режим жесткой экономии энергоносителей», — резюмировал румынский премьер-министр Николае Чукэ.

Предполагается, что в ближайшее время сотни тысяч владельцев квартир и частных домов по всей Румынии получат ваучеры в размере 200 леев ($40,5) на приобретение соответствующих осветительных приборов. Программа стартует 20 октября текущего года.