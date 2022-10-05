Париж, , 10:21 — REGNUM Глубокие проблемы в ядерной энергетике Франции ставят серьезные вопросы о ее готовности к надвигающейся зиме и угрожают ухудшить энергетическую нестабильность во всей Европе, как сообщает CNBC.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Франция производит около 70% своей электроэнергии за счет парка из 56 ядерных реакторов, причем все они эксплуатируются государственной компанией Électricité de France.

Однако в последние месяцы EDF была вынуждена остановить более половины ядерных реакторов из-за проблем с коррозией и других неполадок, а также для технического обслуживания. Отключения привели к тому, что производство электроэнергии во Франции упало почти до 30-летнего минимума как раз в тот момент, когда Европейский союз столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом за последние десятилетия.

Аналитики опасаются, что в ближайшие месяцы страна окажется неспособной производить достаточное количество ядерной энергии для обеспечения собственных потребностей, как и потребностей соседей.

Из-за структурных проблем со своим ядерным парком Франция не только потеряла положение крупнейшего европейского экспортера электроэнергии, но и, что примечательно, фактически импортировала больше электроэнергии, чем экспортировала.

Длительные перебои в работе французских АЭС привели к тому, что экспорт страны сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и специалисты аналитической компании EnAppSys предупреждают, что ситуация «не подает признаков улучшения в ближайшее время».

Чтобы компенсировать простой АЭС, Франции пришлось импортировать дорогую электроэнергию из Великобритании, Германии, Испании и других стран.

Ухудшение производства электроэнергии во Франции вызвало новую критику ее энергетической стратегии, основанной на использовании атомной энергии, хотя в то же самое время многие другие страны Европы обращаются к атомной энергии в качестве замены российского газа.

«Важно сказать, что если у Франции есть проблема с ядерной энергетикой, то и у Европы есть проблема с электроэнергией, — сказал CNBC старший эксперт по французскому энергетическому рынку в Aurora Energy Research Александр Дантин. — В целом она является крупным экспортером, но зимой ей требуется энергия из соседних стран, чтобы удовлетворить спрос, независимо от ситуации».

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