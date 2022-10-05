Пенза, 5 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 5 октября поздравил учителей с профессиональным праздником и подчеркнул, что отмечается он в России в знак искреннего уважения к их благородному труду.

Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»

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«Во все времена учителя были и остаются гордостью России. Вы сполна раскрываете потенциал ваших учеников, помогаете им найти свой путь в жизни, плодотворно работаете над повышением качества образования. На вас лежит большая ответственность, ведь вам доверено самое дорогое — будущее детей, а значит — будущее Отечества», — написал Мельниченко в личном телеграм-канале.

Глава Пензенской области напомнил, что школьники региона регулярно покоряют вершины всероссийских олимпиад и конкурсов, демонстрируют высокий уровень знаний, показывают достойные результаты при сдаче экзаменов. Областные школы по праву входят в число лучших в стране.

Мельниченко выразил педагогам признательность за их труд, профессионализм, душевную щедрость, понимание и терпение.

Как сообщало ИА REGNUM, в системе образования Пензенской области укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98,6%.

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