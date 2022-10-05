Москва, , 09:23 — REGNUM Сегодня, 5 октября, министр просвещения Сергей Кравцов поздравил всех педагогов в России с профессиональным праздником — Днём учителя, сообщается на сайте Минпросвещения.

Учитель ИА REGNUM

Кравцов подчеркнул, что благодаря учителям у детей зарождается интерес к науке и творчеству, формируется понимание, в какой уникальной и великой стране они живут. Поэтому День учителя в России всегда отмечается широко.

«Этот праздник объединяет представителей благородной, ответственной и важнейшей профессии, которые каждый день передают детям свои знания», — отметил министр и поблагодарил педагогов за их нелёгкий труд и преданность делу,

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравляя работников сферы образования с Днем учителя.

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