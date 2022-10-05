Волгоград, , 10:12 — REGNUM С должности заместителя главы Волгограда уволен Владимир Сидоренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Вице-мэр прекратил работу в этом статусе с 4 октября, он уволен с должности в связи с переходом на другую работу.

Владимир Сидоренко с 2014 года курировал в администрации вопросы градостроительства и архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, органами предварительного следствия чиновник обвинялся в служебном подлоге за то, что в 2020 году он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, который фактически не возводился. В августе 2022 года суд прекратил уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

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