Донецк, , 10:11 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелу Петровский район Донецка.