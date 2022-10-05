Париж, 5 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В то время как зима обещает быть трудной с точки зрения энергетики, Франции удалось заполнить свои запасы газа почти на 100%, передает BFM TV.

ИА REGNUM Газ

Комиссия по регулированию энергетики (CRE) объявляет, что «кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 заканчивается и хранилища заполнены более чем на 99%».

«По состоянию на 5 октября поставщики уже создали около 130 ТВт-ч запасов газа, что выше среднего уровня за последние годы. Эти объемы газа составляют примерно 2/3 зимнего потребления газа», — добавляет независимый административный орган.

Чтобы предвидеть риски дефицита, связанные с падением поставок российского газа, министр по вопросам энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше несколько месяцев назад указала, что цель правительства состоит в том, чтобы заполнить запасы до 100% «до 1 ноября».

Как сообщало ИА REGNUM, французские власти официально запустили процесс национализации крупнейшей энергетической компании страны Electricitе de France (EDF).