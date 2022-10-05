Канберра, , 10:00 — REGNUM «Рынки не ошибаются», — гласит несколько сомнительная мантра, но даже инвесторов можно удивить, что произошло вчера, 4 октября, когда центральный банк Австралии поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,6%, а не на 50 базисных пунктов, как предсказывало большинство экспертов. Об этом 5 октября написала газета The Guardian.

Мельбурн. Австралия

Реакция была быстрой, поскольку инвесторы сразу поняли, что австралийский регулятор не сможет более поднимать ставки так долго. На этих настроениях трейдеры сбросили австралийский доллар и перевели свои активы в акции, в результате чего, фондовый рынок в Австралии начал расти.

Инвесторы также сократили свои ожидания относительно того, насколько выше будет ключевая ставка в Австралии в ближайшие месяцы. На рынке по-прежнему прогнозируют еще одно повышение ставок в ноябре, но гораздо меньше в будущем. Вместо того, чтобы достичь пика выше 4%, теперь они ожидают пика около 3,5% к середине 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минфина Австралии не смогла подтвердить снижение налогов в стране