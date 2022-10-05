Канберра, 5 октября 2022, 10:00 — REGNUM «Рынки не ошибаются», — гласит несколько сомнительная мантра, но даже инвесторов можно удивить, что произошло вчера, 4 октября, когда центральный банк Австралии поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,6%, а не на 50 базисных пунктов, как предсказывало большинство экспертов. Об этом 5 октября написала газета The Guardian.
Реакция была быстрой, поскольку инвесторы сразу поняли, что австралийский регулятор не сможет более поднимать ставки так долго. На этих настроениях трейдеры сбросили австралийский доллар и перевели свои активы в акции, в результате чего, фондовый рынок в Австралии начал расти.
Инвесторы также сократили свои ожидания относительно того, насколько выше будет ключевая ставка в Австралии в ближайшие месяцы. На рынке по-прежнему прогнозируют еще одно повышение ставок в ноябре, но гораздо меньше в будущем. Вместо того, чтобы достичь пика выше 4%, теперь они ожидают пика около 3,5% к середине 2023 года.
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