Алжир, , 09:57 — REGNUM Суд в Алжире вынес тюремный приговор Саиду Бутефлике, брату покойного президента страны Абдельазиза Бутефлики и бывшему главе бизнес-конгломерата «Ассоциация бизнес-лидеров» Али Хаддада.

Абдель Азиз Бутефлика Magharebia

Как сообщает The New Arab, приговор был вынесен по делу о нелегальном финансировании избирательной кампании Бутефлики на пятый срок в феврале 2019 года.

Саид Бутефлика являлся советником своего брата по избирательным вопросам. По данным следствия, будучи приближённым лицом президента, он оказывал лоббистские услуги местному бизнесу, используя полученные средства для финансирования теневых политических программ.

Решением суда, Саид Бутефлика был осужденного на восемь лет тюрьмы. Али Хаддад, курирующий нелегальные финансовые операции, был осуждён на четыре года лишения свободы с конфискацией всего недвижимого и движимого имущества и наложением ареста на банковские счета.