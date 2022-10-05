Канберра, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре прибудет в Канберру 6 октября. Как пишут журналисты телеканала Nine News, встреча состоится, поскольку Австралия работает над улучшением отношений между двумя странами.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил о визите своего коллеги в своем заявлении, отметив важность отношений Канберры с тихоокеанской страной.

«Наши отношения с Соломоновыми островами невероятно важны … Как члены Тихоокеанской семьи, мы стремимся работать вместе, чтобы решать наши общие проблемы и достигать наших общих целей, в том числе в отношении изменения климата», — говорится на сайте правительства Австралии.

«Визит состоится после нескольких месяцев растущей обеспокоенности по поводу растущей близости Соломоновых островов и Китая. Две страны подписали противоречивое соглашение о безопасности в апреле, что вызвало опасения, что Китай может создать военно-морскую базу на Соломоновых островах, которые находятся менее чем в 2000 км от побережья Квинсленда», — пишут журналисты.

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