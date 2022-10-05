Кишинёв, 5 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Организованный российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) разговор с президентом Молдавии Майей Санду не является фейком, что позволяет негативно оценить работу властей. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он не согласился с заявлением администрации президента Молдавии, что обнародованный розыгрыш был сфальсифицирован.

«Это — реальный разговор. Почему так произошло? Хороший вопрос. «Двойка» всем — и администрации президента, и МИД», — написал Додон.

Напомним, 4 октября был опубликован пранк Санду. Она, думая, что общается с киевским премьер-министром Денисом Шмыгалем, рассказала, как помогает Киеву в противостоянии с Россией, о планах объявить мобилизацию и о том, как США помогают бороться с оппозицией.