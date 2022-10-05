Бишкек, 5 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Об отставке по собственному желанию объявил на заседании парламента Киргизии его спикер Талант Мамытов. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба киргизского парламента.

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«На заседании Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Киргизии — прим. ред.) сегодня, 5 октября, Талант Мамытов по собственному желанию сложил с себя полномочия тораги (спикера — прим. ред.) Жогорку Кенеша Киргизской Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Мамытов также выразил признательность своим коллегам за оказанное доверие и уточнил, что покидает занимаемый пост по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле мэрии города Узгена в Ошской области Киргизии прошёл митинг местных жителей, выступающих против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад.