Сеул, 5 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Японское море после запуска Северной Кореей, вероятно, межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-12» вернётся атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган». Об этом 5 октября сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов армии Южной Кореи.

(сс) Official U.S. Navy Page Авианосец «Рональд Рейган»

По данным южнокорейских военных, до этого американский авианосец ушёл из Японского моря после совместных манёвров с военными Южной Кореи и Японии, состоявшимися 30 сентября.

При этом уточняется, что в Комитете начальников штабов армии Южной Кореи отметили, что для авианосца ВМС США такая быстрая переправка является «весьма необычной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории южнокорейской военной базы упала одна из запущенных в ходе совместных учений Южной Кореи и США ракет.