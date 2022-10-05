Уагадугу, 5 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Представитель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Махамаду Иссуфу провел переговоры с новым лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, который возглавил страну в результате недавнего военного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters.

(сс) Sputniktilt Столица Буркина-Фасо Уагадугу

Стороны обсудили ситуацию в стране после мятежа. Иссуфу отметил, что ЭКОВАС будет продолжать сопровождать переход Буркина-Фасо к конституционному правлению, несмотря на второй по счету госпереворот.

Встреча прошла на фоне протестов в столице республики Уагадугу. Из-за демонстрации члены делегации ЭКОВАС остались в месте прибытия — городском аэропорту, поскольку демонстранты заблокировали путь к конференц-центру, где планировалось провести беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Буркина-Фасо группа военных совершила государственный переворот, отстранив от власти президента страны Поля-Анри Сандаого Дамибу и объявив новым главой республики Ибрагима Траоре. Сразу после смены власти ЭКОВАС решительно осудило действия мятежников.