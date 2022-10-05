Самара, 5 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Если Родина призвала, значит нужно следовать примеру своих дедов, встать на борьбу с нацизмом. Об этом заявил мобилизованный житель Тольятти Петр Дмитриев главе Самарской области Дмитрию Азарову во время посещения главой региона войсковой части в Тольятти, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Мобилизованный житель Тольятти сообщил самарскому губернатору, что в годы Великой Отечественной войны его оба деда воевали с фашизмом, поэтому, когда он получил повестку, не колеблясь, отправился защищать Отечество.

«Сегодня с нами занимаются профессиональные военнослужащие, которые подсказывают, учат, рассказывают, что нужно делать, к чему готовиться. Родина призвала, и я считаю, что надо последовать примеру наших дедов. Наши матери, жены и дети — это самое святое, что есть у нас, и мы будем стараться сделать все, чтобы защитить их», — заявил воин.

Сообщается, что Азаров прибыл в подразделение, чтобы пообщаться с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, а также оценить их питание, условия быта, обсудить, по каким направлениям нужна поддержка областных властей.