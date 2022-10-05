Сухум, , 08:29 — REGNUM Ряд важных вопросов двустороннего взаимодействия между Россией и Абхазией обсудила делегация Минэкономразвития РФ с главой кабмина республики Александром Анквабом. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба правительства Абхазии.

Республика Абхазия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во встрече также принимали участие вице-премьеры Абхазии Кристина Озган и Владимир Делба и глава управления капитального строительства Тимур Агрба. С российской стороны присутствовали глава департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин, замдиректора департамента Антон Мельник и помощник министра Михаил Мухортов. Кроме того, участниками встречи стали посол России в Абхазии Михаил Шургалин и советник-посланник Максим Литвинов.

В ходе беседы стороны обсудили ряд важнейших вопросов двустороннего взаимодействия. В частности, были затронуты такие темы, как ход выполнения мероприятий по инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, проблемы гармонизации законодательства двух стран, энергетики, софинансирования заработной платы ряда категорий работников бюджетной сферы республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем народного собрания Абхазии Лаши Ашубой призвал активизировать работу над соглашением о сотрудничестве парламентов России и Абхазии.

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